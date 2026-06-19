Stadt plant Pilotbetrieb für die Bühne am Stadtgarten

Das ehemalige Sommertheater wird im Aussenbereich saniert und baulich geöffnet. Damit soll das Areal der Bühne am Stadtgarten wieder öffentlich zugänglich werden. Für die künftige Nutzung ist ein dreijähriger Pilotbetrieb durch den Musikverband der Stadt Winterthur (MVSW) mit einem niederschwelligen kulturellen Angebot geplant. Entsprechende städtische Richtlinien liegen nun vor.

Die Bühne am Stadtgarten ist die älteste Sommerbühne der Schweiz. Als «Sommertheater» war sie viele Jahre fester Bestandteil der Winterthurer Kulturszene. Seit der Betriebseinstellung des ehemaligen Sommertheaters Winterthur im Jahr 2022 steht das Areal leer. Gleichzeitig weist der Gebäudekomplex erhebliche bauliche Mängel auf. Um die wertvolle Anlage als Ort für Begegnungen und Veranstaltungen wieder zu öffnen, ist eine Sanierung notwendig.

Der Stadtrat hat deshalb 2025 angekündigt, den Aussenbereich der Anlage zu sanieren und gemäss ihrem ursprünglichen Charakter wieder zu öffnen (vgl. Medienmitteilung vom 26. August 2025). Damals war geplant, die baulichen Massnahmen mit den laufenden Sanierungsarbeiten im Stadtgarten zu koordinieren. Da es jedoch noch Unklarheiten zum künftigen Betrieb der Bühne gab, musste der Zeitplan angepasst werden.

In der Zwischenzeit liegen städtische Richtlinien zur kulturellen Nutzung der Bühne am Stadtgarten vor. Diese wurden in Abstimmung mit dem Musikverband und der Stadt erarbeitet und bilden die Grundlage für einen dreijährigen Pilotbetrieb. Mit dem Pilotbetrieb soll ein offener, niederschwelliger Kulturort entstehen, der Raum für kulturelles Engagement und vielfältige kulturelle Initiativen bietet. Musik spielt eine wichtige Rolle. Die Bühne soll aber auch für weitere Formate wie Theater, Tanz oder Lesungen zur Verfügung stehen. Neben der kulturellen Nutzung wird die künftige Pächterschaft des Restaurants Strauss das Areal für gastwirtschaftliche Zwecke nutzen. Die Pilotphase wird durch die Stadt begleitet und ausgewertet. Auf dieser Basis wird später über die langfristige Nutzung der Bühne und über weitere Investitionen entschieden.

Der Verpflichtungskredit für die Sanierung und Arealöffnung wurde im August 2025 durch den Stadtrat bewilligt. Die für das Jahr 2026 eingeplanten Ausgaben wurden jedoch durch das Stadtparlament mit dem Hinweis aus dem Budget gestrichen, es sollten zuerst die Rahmenbedingungen für die Nutzung der Bühne formuliert werden. Mit dem Vorliegen der Nutzungsrichtlinien beantragt der Stadtrat nun einen Nachtragskredit. Ist dieser vom Parlament bewilligt, können die Bauarbeiten beginnen. Eine rechtsgültige Baubewilligung liegt bereits vor. Die Stadt rechnet mit dem Baustart im Spätherbst 2026. Ziel ist es, die Bühne am Stadtgarten ab Frühling 2027 nutzen zu können.