Stadt passt Tarife für Parkhäuser und Mietparkplätze an

Die Parkierungsgebühren in den durch die Stadt verwalteten Parkhäusern werden per Anfang März 2024 angepasst. Damit kostet das Parkieren in städtischen Parkhäusern ähnlich viel wie in anderen grossen Städten. Gleichzeitig werden auch die Mieten für städtische Parkplätze im Freien und in Parkgaragen leicht erhöht.

Die aktuellen Gebühren für die städtischen Parkhäuser «Theater», «AXA Winterthur» und «Technikum» wurden 2004 festgelegt und blieben seither unverändert. Ein Vergleich mit den privat betriebenen Winterthurer Parkhäusern und den Tarifen in anderen Städten zeigt, dass die städtischen Parkhäuser aktuell durchschnittlich deutlich günstiger sind. Eine Angleichung der Tarife ist darum angezeigt. Diese wurde mit einer neuen Tarifordnung durch den Stadtrat festgelegt. Die angepassten Tarife sind vergleichbar mit den Tarifen in öffentlichen Parkhäusern anderer Schweizer Städte.

Die erste Stunde kostet neu pauschal Fr. 3.00. Danach erhöht sich der Tarif schrittweise auf Fr. 5.50 für drei Stunden Parkzeit. Ab drei Stunden erhöht sich der Tarif kundenfreundlich im 6-Minuten-Takt. Wer 24 Stunden in einem städtischen Parkhaus steht, bezahlt künftig Fr. 48.00. Aufgehoben wird die «Theaterpauschale» im Parkhaus «Theater» für Besucherinnen und Besucher von Theatervorstellungen. Stattdessen gibt es eine «Kongress-Pauschale» von Fr. 15.00 pro 24 Stunden für alle drei städtischen Parkhäuser. Sie kann von Veranstaltenden für bis zu drei Tage in Folge beantragt werden. Unverändert bleibt der günstige Nachtparktarif von Fr. 1.00 pro Stunde zwischen 22 und 6 Uhr.

Mit der Tarifordnung werden auch die seit 2014 unveränderten Mietzinse für die städtischen Mietparkplätze im Freien und in Parkgaragen angepasst. Ein Vergleich mit den Mieten privater Anbieterinnen und Anbieter in Winterthur und den Mieten in anderen Städten hat gezeigt: Die städtischen Mietpreise für Parkplätze waren eher tief angesiedelt. Sie werden darum um rund zehn Prozent erhöht und liegen somit neu im Mittelfeld.

Die Anpassung der Tarifordnung des Eigenwirtschaftsbetriebs Parkieren Winterthur wird amtlich publiziert und soll per 1. März 2024 in Kraft treten.

Die detaillierten Tarife und die neue Tarifordnung stehen im Stadtratsbeschluss unter stadt.winterthur.ch/stadtratsbeschluesse zur Verfügung.