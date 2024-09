Stadt gibt Kunstwerk an Polen zurück

Anton Graff, 1736 in Winterthur geboren und 1813 in Dresden gestorben, war klassizistischer Maler und einer der bedeutendsten Portraitmaler seiner Zeit. Zahlreiche Fürsten, Staatsmänner, Generäle, Gelehrte, Dichter, Künstler, Kaufmänner aus Deutschland und der Schweiz liessen sich von ihm portraitieren. Er verstand in seinen Bildnissen, über die äussere Ähnlichkeit hinaus, den Charakter eines Menschen präzise zu erfassen. Im ausgehenden 18. Jahrhundert wurde er so zum eigentlichen Schöpfer des bürgerlichen Frauen- und Männerporträts in Deutschland und zugleich zum bevorzugten Porträtmaler deutschsprachiger Dichter und Denker zwischen Aufklärung, Weimarer Klassik und Frühromantik.

In Winterthur ist eine Strasse nach Anton Graff benannt. Es ist eine Parallelstrasse zur Zürcherstrasse auf der Brühlbergseite. An der Zürcherstrasse 28 befindet sich zudem ein Gebäude, worin sich eine moderne Berufsschule befindet und welches nach Anton Graff benannt ist. Im Museum Oskar Reinhart befinden sich einige Werke von Anton Graff. Dort fand zudem 2013 die Sonderausstellung «Anton Graff – Gesichter einer Epoche» mit rund 70 Bildern von Anton Graff statt.