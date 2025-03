Stadt fördert zwei Tanzproduktionen im Theater am Gleis

Die Stadt vergibt Beiträge in der Höhe von insgesamt 40’000 Franken für herausragende Koproduktionen, die im Theater am Gleis erarbeitet und aufgeführt werden. 2025 gehen die Förderbeiträge an zwei aussergewöhnliche Tanzproduktionen.

Im Oktober 2024 hatte die Stadt Winterthur zum achten Mal Beiträge ausgeschrieben für Koproduktionen, die im Theater am Gleis erarbeitet und aufgeführt werden sollten (Ausschreibung). Die Ausschreibung richtete sich an Produzent:innen in den Sparten Theater, Tanz, Kindertheater sowie an spartenübergreifende Produktionen. Die Beitragssumme belief sich auf maximal 40’000 Franken.

Insgesamt bewarben sich 15 Produktionen aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland um einen Beitrag. Nach intensiver Prüfung wählte die Jury zwei aussergewöhnliche Projekte aus dem Bereich Tanz für die Förderung aus. Sie überzeugen durch ihre Einzigartigkeit und Sorgfalt in der künstlerischen Auseinandersetzung mit den ausgewählten Themen.

Neil Höheners Tanzstück «The In Between» wird mit einem Beitrag von 20’000 Franken unterstützt. Höhener setzt sich mit dem Körper als Projektionsfläche auseinander und erforscht, wie Körper und Bewegungen eingesetzt werden können, um sich von Kategorien und Rollen zu lösen.

Dance Company One «Les Femmes Fatales» erhält ebenfalls einen Beitrag in der Höhe von 20’000 Franken. Die interdisziplinäre Tanzproduktion erzählt über das Leben und Wirken von vier herausragenden Frauen aus der Schweizer Geschichte.

Die ausgewählten Projekte werden nicht allein durch die Stadt Winterthur finanziell unterstützt, sondern auch durch zusätzliche Sach- und Dienstleistungen des Theaters am Gleis, darunter unter anderem die kostenlose Nutzung der Probebühne sowie technische Unterstützung. Die Jury bewertete deshalb nicht nur die künstlerische Qualität der Projekte, sondern berücksichtigte auch die strukturellen Rahmenbedingungen. Der Stadt Winterthur ist es ein Anliegen, dass die geförderten Projekte auf einer soliden finanziellen Basis stehen, faire Honorare für Kulturschaffende ermöglichen und über eine gute Organisationsstruktur verfügen.

Die Jury setzte sich zusammen aus: