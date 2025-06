Stadt erhöht Beiträge an Freiwilligenorganisation Benevol

Die Stadt erhöht die Beiträge an Benevol Winterthur um 20'000 Franken pro Jahr. Damit erhält Benevol künftig jährlich 60'000 Franken für die Koordination der Freiwilligenarbeit in der Stadt Winterthur. Damit möchte der Stadtrat das grosse zivilgesellschaftliche Engagement würdigen und das Angebot von Benevol sicherstellen.

Freiwilligenarbeit hat in der Stadt Winterthur einen hohen Stellenwert. Menschen, die sich freiwillig engagieren, leisten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Sie unterstützen bei administrativen Aufgaben, begleiten ältere Menschen zu Arztbesuchen oder zum Einkaufen, schenken Kindern Zeit oder gärtnern mit geflüchteten Menschen.

Der Verein Benevol Winterthur bietet als Dachorganisation der Freiwilligenorganisationen in Winterthur Beratungen, Weiterbildungsmöglichkeiten und Plattformen für die Rekrutierung von Freiwilligen an. Allein im Jahr 2024 leisteten Freiwillige in den unter Benevol zusammengeschlossenen Institutionen 250'000 Stunden – das entspricht rund 150 Vollzeitstellen.

Wichtiger Partner der Stadt im Flüchtlingsbereich

Benevol Winterthur bietet seinen Mitgliedern diverse Dienstleistungen an. Dazu zählen die Beratung von Privatpersonen und Institutionen, die Freiwillige einsetzen möchten, die Durchführung von Netzwerktreffen und Weiterbildungen für Freiwillige sowie die Bereitstellung von Plattformen zur Vermittlung von Freiwilligeneinsätzen.

Zudem betreibt Benevol zwei eigene Angebote: Der Schreibdienst unterstützt beispielsweise beim Verfassen von Briefen oder Bewerbungsschreiben. In der Integrationsbegleitung fördern Freiwillige in Tandems mit Geflüchteten deren gesellschaftliche Teilhabe durch regelmässige persönliche Kontakte.

Benevol war auch mehrfach ein wertvoller Partner für die Stadt. So übernahm die Organisation die gesamte Koordination des freiwilligen Engagements im Flüchtlingsbereich – zuletzt beim Ausbruch des Ukrainekriegs, als zahlreiche Menschen nach Winterthur flüchteten und eine grosse Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung zu spüren war.

Städtische Beiträge stärken Freiwilligenarbeit

Benevol wird seit der Gründung vor 25 Jahren von der Stadt unterstützt, aktuell mit 40'000 Franken pro Jahr. Seit 2013 blieb der städtische Beitrag unverändert, während Benevol Winterthur seine Dienstleistungen und Angebote stetig weiterentwickelt und ausgebaut hat. Die damit verbundenen Kosten führten zuletzt zu Verlusten. Mit der Erhöhung der städtischen Beiträge stärkt der Stadtrat die Strukturen zur Förderung der Freiwilligenarbeit und damit die Freiwilligenarbeit selbst.