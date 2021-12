Die drei Karton-Entsorgungstypen, welche die korrekte Bereitstellung des Kartons veranschaulichen, zeigen ihre Wirkung. Dank der massiv verbesserten Bereitstellung des Kartons kann die Karton-Tour wieder effizient durchgeführt werden. Die Mitarbeitenden der Entsorgung bedanken sich bei der Bevölkerung dafür.

Im vergangenen Februar haben alle Haushalte einen Flyer mit der Information erhalten, wie der Karton richtig für die Abfuhr bereitgestellt werden muss. Die Kampagne löste in der Öffentlichkeit zahlreiche Reaktionen aus, und es wurde viel über die korrekte Bereitstellung des Kartons diskutiert und berichtet.

Nach einer Anfangsphase, in welcher nicht korrekt bereitgestellter Karton stehen gelassen wurde, zeigte sich rasch, dass die Bevölkerung ihren Teil für eine gut funktionierende Kartonentsorgung leisten möchte. Nun steht der Karton in den meisten Fällen in kompakter Form am Strassenrand und fällt auch bei nassen Witterungsbedingungen nicht mehr in Einzelteile auseinander.

Durch diesen kleinen Zusatzaufwand der Winterthurerinnen und Winterthurer kann die Kartonsammlung wieder effizient und effektiv durchgeführt werden. Dafür bedankt sich die Abteilung Entsorgung bei der Bevölkerung.

Im Zeichen dieses Dankeschöns steht auch der Abfallleitfaden, der in diesen Tagen in den Winterthurer Briefkästen liegt. In diesem sind alle wichtigen Information rund um die Entsorgung für die Jahre 2022 und 2023 zu finden. Zusätzliche Hinweise finden sich auf der städtischen Website stadt.winterthur.ch/abfall. Dort können auch Erinnerungen für die verschiedenen Sammeltouren abonniert werden.