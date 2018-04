Ab sofort kann der Sportpass bei einer der siebzehn beteiligten Sportanlagen auch auf den Swisspass geladen werden.

Der Sportpasspool ist ein Zusammenschluss von siebzehn verschiedenen Sportanlagen der Stadt und Region Winterthur. Die Abonnemente für einen, fünf oder zwölf Monate in den Varianten:

«Basis» für Bäder und Eissportanlagen

«Relax» für Bäder, Eissportanlagen und Saunas

«Climb» für Bäder, Eissportanlagen und Kletterhalle «6aplus»

«Trend» für Bäder, Eissportanlagen und Skillspark

können an den Kassen der beteiligten Anlagen ab sofort auch auf den Swisspass der SBB geladen werden.

Der Sportpasspool ist mit den SBB einen Vertrag eingegangen über die Nutzung des Chips im Swisspass als Datenträger auch für die Informationen über den Sportpass. Damit erhalten die Kundinnen und Kunden den Vorteil, eine Karte weniger in ihrem Portemonnaie mittragen zu müssen. Eine elektronische Verlängerung des Sportpasses auf dem Swisspass oder die Zutrittsverifizierung an den Eingangsdrehkreuzen der Sportanlagen direkt via Swisspass auf dem Mobile Phone sind noch nicht möglich, aber Optionen für die Zukunft.

Weitere Informationen zum Sportpass: www.sportpass.ch