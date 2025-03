Sporthalle Sulzerallee: Stadt mietet sich in Hallenprojekt der Unihockey-Vereine ein

Der Stadtrat beantragt dem Stadtparlament einen Kredit von jährlich wiederkehrend 198’000 Franken für die Nutzung der neuen Sporthalle an der Sulzerallee 3. Der private Trägerverein «Sporthalle Sulzerallee» mietet die denkmalgeschützte Halle von der Stadt Winterthur und wird sie für rund 1,8 Millionen Franken ausbauen. Anschliessend betreibt der Verein die Trainingshalle auf eigene Kosten. Das Departement Schule und Sport mietet die unterteilbare Halle tagsüber für den Schulsport.

Die Gebäude an der Sulzerallee 1/3 befinden sich im städtischen Finanzvermögen. Eine geeignete Nutzung für die Gebäude zu finden war aus Gründen der Zugänglichkeit (neue Bushaltestelle direkt vor den Hallen) und aus denkmalpflegerischen Gründen anspruchsvoll. In enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege wurde mit verschiedenen Sportvereinen eine zukunftsgerichtete Nutzung für die Liegenschaft entwickelt.

Die neue Sporthalle wird vom Trägerverein «Sporthalle Sulzerallee» realisiert. Im Trägerverein haben sich die Winterthurer Unihockeyclubs zusammengeschlossen, um eine zusätzliche Trainingshalle zu realisieren. Denn in der Stadt Winterthur gibt es zu wenig Grossraumhallen, um die Nachfrage der Sportvereine zu decken. Der Trägerverein plant einen Teil der Liegenschaft Sulzerallee 1/3 für rund 81’000 Franken pro Jahr im Rohbau von der Stadt Winterthur zu mieten, um darin eine Sporthalle mittels Holzbaukonstruktion einzubauen. Der Trägerverein wird zirka 1,8 Millionen Franken in den Ausbau der Halle investieren und privat finanzieren. Da die Unihockeyvereine die Halle vor allem ausserhalb der Unterrichtszeit der Schule – also am Abend und am Wochenende – nutzen, haben sie der Stadt Winterthur die unterteilbare Halle zur Miete für den obligatorischen Sportunterricht tagsüber angeboten.

Da im schulischen Einzugsgebiet Oberwinterthur-Hegi bereits heute Sporthallen fehlen und sich die Situation mit der steigenden Anzahl Schüler:innen in den kommenden Jahren verschärfen wird, bietet die Mietoption eine gute Lösung für den obligatorischen und freiwilligen Sportunterricht.

Für einen Mietzins von 198’000 Franken pro Jahr, mietet das Department Schule und Sport die Grossraumhalle im fertig ausgebauten Zustand, die sich mittels Falttrennwand in zwei Sporthallen unterteilen lässt. Der Betrieb und Unterhalt der Halle wird vom Trägerverein übernommen. Die Halle steht den Schulen am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 17 Uhr und am Mittwoch von 8 bis 13 Uhr zur Verfügung. Somit kann im Stadtgebiet Oberwinterthur-Hegi Kapazität für 2400 Lektionen für den obligatorischen oder freiwilligen Sportunterricht pro Jahr geschaffen werden.