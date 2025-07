Sport und Bewegung im Park: Beliebtheit von Active City setzt sich fort

Bewegung im öffentlichen Raum – nicht nur während Active City

Active City ist ein Aushängeschild für Sport und Bewegung im Freien. Doch auch ausserhalb dieses Programms gibt es zahlreiche Möglichkeiten in Winterthur, draussen Sport zu machen: Viele der Kursanbietenden sind ganzjährig aktiv. Weiter schafft die Stadt mit frei zugänglicher Infrastruktur wie den Pickleball-Feldern im Sportpark Deutweg, mit ausleihbarem Spiel- und Sportmaterial via Box-Up-Stationen oder durch Bewegungsmöglichkeiten in Parks und auf Sportanlagen ideale Bedingungen für flexible Aktivität.