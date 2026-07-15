Sport und Bewegung im Freien: Active City Winterthur erzielt 2026 neuen Teilnahmerekord

Bild Legende: Active City 2026: Yoga im Lindengutpark am Samstagmorgen

Mit insgesamt 2688 Teilnahmen an 137 Kurslektionen blickt Active City Winterthur auf die erfolgreichste Durchführung seit dem Start des Programms 2021 zurück. Auch die durchschnittliche Anzahl Teilnahmen pro Lektion erreichte 2026 neue Höchstwerte. Die Rekordzahlen zeigen: Das Programm entspricht einem grossen Bedürfnis nach niederschwelligen Sport- und Bewegungsangeboten.

Vom 18. Mai bis 11. Juli 2026 bot Active City Winterthur zum sechsten Mal vielfältige kostenlose Sport- und Bewegungskurse in Winterthurer Parks an. Trotz Hitzeperiode im Juni erreichte Active City einen neuen Teilnahmerekord: Über die letzten zwei Monate nahmen 2688 Personen an den Kursen teil. Während der heissen Tage gingen die Teilnahmezahlen zwar deutlich zurück, die Kurse hatten jedoch weiterhin Besucher:innen. Mit durchschnittlich 20 Teilnehmenden pro Lektion wurde der bisherige Rekord aus dem Vorjahr (18 Teilnehmende pro Lektion) übertroffen. Damit setzt sich der positive Trend der vergangenen Jahre fort und bestätigt die wachsende Beliebtheit niederschwelliger Bewegungsangebote im öffentlichen Raum.

Am beliebtesten: Zumba, Linedance und Bootcamp

Die zwei Standorte Eulach- und Lindengutpark haben sich bewährt und das abwechslungsreiche Kursprogramm fand Anklang, wie die Zahlen zeigen. An der Spitze der beliebtesten Angebote standen Zumba, Linedance und Bootcamp. Besonders gefragt war das Angebot abends und an den Wochenenden: Vor allem die Samstagslektion hatte an beiden Standorten regen Zulauf.

Wie bereits in den Vorjahren haben vor allem Frauen das Angebot genutzt: Über alle Kurse hinweg waren mehr als vier von fünf Teilnehmenden weiblich. Alle Altersgruppen besuchten die Sportlektionen, wobei die Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen am stärksten vertreten war.

Active City geht 2027 weiter

Der neue Teilnahmerekord unterstreicht den Bedarf an kostenlosen und einfach zugänglichen Bewegungsangeboten im Freien. Active City ergänzt das bestehende Sportangebot der Stadt Winterthur und ermöglicht Bewegung in Gruppen ohne Vereinsmitgliedschaft oder Verpflichtungen. Gemeinsam mit den lokalen Sportanbietenden und dem Verein Sportaktiv wird das Sportamt Winterthur das erfolgreiche Programm auch im kommenden Jahr wieder anbieten.