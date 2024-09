Sport, Musik und Klimafakten statt Autos

Die Stadt blickt auf einen erfolgreichen dritten Klimatag zurück. Die Technikumstrasse verwandelte sich in einen grossen autofreien Begegnungsraum. Über 4 000 Besuchende kamen, um Konzerten zu lauschen, Spiele zu spielen, neuartige Velos auszuprobieren oder über Klimathemen zu diskutieren.

Drei Dutzend Informationsstände und Attraktionen, 3 Konzerte, 13 Verpflegungsangebote und über 100 farbige Kreiden prägten das bunte Programm am diesjährigen Klimatag.

Publikumsmagnet Konzertbühne

Am Vormittag begrüsste Stadträtin Katrin Cometta, Vorsteherin Departement Sicherheit und Umwelt, mit einer kurzen Ansprache die Besuchenden zum Klimatag. Sie würdigte das grosse Interesse als wichtiges Signal für den Klimaschutz. Der Klimatag zeige, dass Kilmaschutz ein Mehr an Lebensqualität bietet. Anschliessend übergab sie die Bühne an den bekannten Kinderliedermacher Andrew Bond. Mit seinen Hits begeisterte er nicht nur die jüngsten Besuchenden. Am Nachmittag setzte Nieselregen ein, was der guten Stimmung bei den Konzerten der Mundart-Band «Port Polar» und der Indie-Rock-Gruppe «Prince Jelleh» aber keinen Abbruch tat.

Spiel, Spass und Kulinarik

Trotz des unbeständigen Wetters zog es sehr viele Personen an den Klimatag. Es kamen schätzungsweise 4 500 Besuchende auf die Technikumstrasse. Das sind nochmals deutlich mehr als in den vergangenen zwei Jahren.

Nebst den Konzerten luden auch zahlreiche weitere Stände und Attraktionen zum Entdecken und Verweilen ein. Rund 40 lokale Organisationen trugen zum vielseitigen Programm bei – so viele wie nie zuvor. Mit Spiel- und Bewegungsangeboten, Infoständen und klimafreundlichen Essensangeboten boten sie eine spannende Abwechslung von Information und Unterhaltung. Ein Highlight war das von der Klimaschutzorganisation «Myblueplanet» organisierte Strassenfussballturnier, welches das junge Team «Los Bandoleros» souverän für sich entschied.

Klimaschutz im Zentrum

Der Klimatag ist Bestandteil des städtischen Klimaplans. Er zeigt vielfältige Möglichkeiten im Klimaschutz und sensibilisiert für den Nutzen, den die Verkehrsreduktion fürs Klima und die Lebensqualität bietet. Auf eindrückliche Weise demonstrierte die Ausstellung «Mobilität im Wandel» der Fachstelle Klima der Stadt Winterthur, wie sich die Mobilität in Winterthur in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat und welcher Wandel in den kommenden Jahren möglich ist. Ergänzt wurde die Ausstellung von einem Podiumsgespräch mit Teilnehmenden der «31-Days-Challenge». Sie berichteten von ihren Erfahrungen während des Monats ohne eigenes Auto.

Ausblick auf den Klimatag 2025

Die Stadt Winterthur dankt allen Besuchenden, Mitwirkenden, Künstler:innen und Helfenden. Das Datum für den nächsten Klimatag steht bereits fest: Dieser wird am Sonntag, 14. September 2025, stattfinden.