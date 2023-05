Vom 22. Mai bis 14. Juli wird Winterthur bereits zum dritten Mal zur Active City. Im Eulachpark, im Stadtgarten sowie neu beim Schulhaus Feld in Veltheim werden niederschwellige, kostenlose Sport- und Bewegungskurse angeboten. Es sind alle herzlich willkommen, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Fitnesslevel.

Diesen Sommer wird zum dritten Mal während acht Wochen in enger Zusammenarbeit mit lokalen Anbietenden ein attraktives, kostenloses Sport- und Bewegungsprogramm durchgeführt. Active City gibt Menschen in Winterthur die Möglichkeit, ihre Leidenschaft für Bewegung und Sport zu entdecken und mitten in der Stadt und unter freiem Himmel auszuleben.

Am 22. Mai startete das Kursprogramm mit über 130 Lektionen in elf verschiedenen Sportarten. Neben den beiden letztjährigen Standorten im Eulachpark und im Stadtgarten finden die Kurse erstmals auch in Veltheim beim Schulhaus Feld statt.

Doch nicht nur der Standort in Veltheim ist neu, auch im Kursprogramm gibt es einige Veränderungen. Neben den bekannten Sportarten wie Yoga, Bootcamp oder Pilates können auch dieses Jahr neue und teilweise weniger bekannte Sportarten wie Capoeira, Stockkampf, Linedance oder Boxen ausprobiert werden.

Neu ist zudem, dass die Organisation von Active City nicht mehr allein beim Sportamt Winterthur liegt. Das Sportförderprojekt wird seit diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Verein Sportaktiv organisiert und durchgeführt.

Active City gibt es mittlerweile in 13 Städten und Gemeinden. In den ersten beiden Durchführungsjahren wird das Projekt von der Schweizerischen Gesundheitsstiftung Radix sowie vom Kanton Zürich finanziell unterstützt. Ab dem dritten Durchführungsjahr sind die Standorte selbst für die Finanzierung zuständig. Das Programm in Winterthur wird durch verschiedene Gönner ermöglicht. Der Standort im Eulachpark wird zudem durch Burckhard Compression gesponsert. Für die Weiterführung des Projektes im Jahr 2024 werden weitere Sponsoren gesucht.

Detailliertere Informationen zu Active City: activecity.ch/winterthur