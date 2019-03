Bild Legende:

Wegen intensiver Nutzung und gesamthaft hohen Revisionsbedarfs wurde der Spielplatz an der Gustavstrasse saniert und neugestaltet. Die Anlage, die sich auf dem angrenzen­den Land der Baugenossenschaft GWG fortsetzt, wurde heute von Stadtrat Stefan Fritschi wiedereröffnet.

Der Spielplatz der Grünanlage hinter dem Wohnhaus an der Gustavstrasse 16 im Eichliacker in Töss hat eine wichtige Bedeutung für das Quartier, u.a. wegen der «Tschutti-Wiese» unter den beiden mächtigen Ahorn- und Lindenbäumen. Er wurde 1951 auf Initiative einer Bewohnerin der angrenzenden Liegenschaft der Baugenossenschaft GWG durch die Stadt realisiert. Die Sanierung erfolgte im Dezember 2018 und beinhaltete den Abbruch einzelner Spielgeräte, das Setzen der Fundamente und die Aufbauarbeiten der neuen Geräte. Heute hat Stadtrat Stefan Fritschi die Anlage im Beisein von Vertretenden der Baugenossenschaft GWG und des Quartiers wiedereröffnet.

Die Anforderungen und Bedürfnisse an den Spielwert der neuen Geräte wurden von der Stadt Winterthur und der Baugenossenschaft GWG gemeinsam definiert. Beide Parteien beteiligten sich an der Sanierung. Konzipiert und realisiert wurde der neue Spielplatz in Zusammenarbeit von Stadtgrün Winterthur und Iris-Spielwelten GmbH. Unter Abstimmung mit der gesamtstädti­schen Spielplatzstrategie konnte somit eine optimale Lösung für den Ort gefunden werden, die Kinder jeden Alters anspricht. Ausstattungen wie z.B. Sitzbänke, Schaukel oder Sandkasten blieben bestehen und wurden mit zwei mobilen Mini-Fussballtoren, einem Balancierweg mit Kletterlabyrinth, einem Wackelboot und einer Hängematte ergänzt.