Spielplatz an der Wartstrasse ist frisch saniert, entsiegelt und mehr begrünt

Bild Legende:

Stadtgrün Winterthur hat im Zuge des notwendig gewordenen Ersatzes der Spielgeräte die gesamte Grünanlage an der Wartstrasse 4 für 120’000 Franken saniert und aufgewertet. Die alten Spielgeräte wurden durch eine grossflächige Kletterstruktur ersetzt. Die noch intakte Metallrutsche und die Schaukeln konnten wiederverwendet werden. Der Sandkasten wurde unter den Schatten der Bäume verlegt und mit einem neuem Wasserspiel attraktiv gestaltet. Eine grosse Fläche mit Betonverbundsteinen wurde durch einen wasserdurchlässigen Kiesbelag ersetzt und die Umgebungsbepflanzung mit primär einheimischen Stauden und Sträuchern ergänzt.

Wiederverwenden, entsiegeln und ökologisch aufwerten – an diesen Prinzipien orientieren sich die Projektleitenden von Stadtgrün Winterthur bei jeder Spielplatzsanierung. Dabei wird die gesamte Grünanlage betrachtet. Beim Ersatz von Spielgeräten muss bei Grünanlagen mit altem schützenswertem Baumbestand der Schutz der Wurzeln berücksichtigt werden. An der Wartstrasse stand der alte Spielturm im Schatten dreier grosser Bäume. Die Fundamente für die neu geplante Kletteranlage durften an dieser Stelle nicht im Boden verankert werden. Deshalb wurde die neue grossflächige Kletterstruktur des Winterthurer Ateliers Schelb und Partner an der Stelle des alten Sandkastens aufgestellt. Der neue Sandkasten wurde am frei gewordenen Platz unter den schattenspendenden Bäumen angelegt und mit einem attraktiven Wasserspiel ergänzt: Wird an der Wasserkurbel gedreht, spritzen aus einem kleinen Messingwalfisch, der auf einem grossen flachen Stein montiert ist, mehrere kleine Wasserfontänen in den Sandbereich. Das beliebte Sand-Matsch-Spiel kann beginnen. Der Messingwalfisch ist eine Eigenkreation des Ateliers Schelb und Partner.

Kreislaufwirtschaft

Der alte Spielturm mit Rutschbahn genügte den Sicherheitsanforderungen langfristig nicht mehr. An der Holzkonstruktion gab es nicht mehr behebbare Faulstellen. Die metallene Rutschbahn war aber noch einwandfrei. Sie konnte in die grossflächige neue Kletterstruktur integriert werden. Die Rutschbahn ist neu nach Norden ausgerichtet, um weniger lang der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt zu sein.

Die Tragkonstruktion für die Kleinkinderschaukel, die Vogelnestschaukel und die normale Schaukel ist noch intakt und konnte am Ort erhalten bleiben. Einzig die Fallschutzschnitzel unter den Schaukeln wurden durch neue ergänzt. Das alte Hackholz wird als Mulchschicht bei Strauch- und Heckenpflanzungen wiederverwendet.

Schwammstadt und Begrünung

Die grosse Fläche an Betonverbundsteinen wurde vollständig entfernt und durch einen wasserdurchlässigen Kiesbelag ersetzt. Durch die Umgestaltung der Grünanlage konnte den Bäumen mehr Raum im Stammfussbereich gegeben werden. Eine neue Unterbepflanzung schützt jetzt den Wurzelbereich. Zudem wurde die Grünanlage mit Stauden und Sträuchern, darunter auch Beerensträucher, ergänzt; 90 Prozent davon sind einheimische Gewächse.