Sperrung Steigstrasse wegen Sicherheitsholzschlag

Die Steigstrasse wird vom 18. bis 22. November tagsüber von 7.35 Uhr bis 16.25 Uhr für den Verkehr gesperrt. Stadtgrün Winterthur führt aus Sicherheitsgründen einen grossen Holzschlag durch.

Der Altholzbestand oberhalb der Steigstrasse ist nicht mehr genügend stabil und die Sicherheit der Kantonsstrasse damit nicht mehr gewährleistet. In den letzten Jahren musste mehrmals notfallmässig ausgerückt werden, um schräge und absterbende Bäume zu fällen. Der letzte grosse Holzschlag, der zur Sperrung der Steigstrasse führte, ist rund 15 Jahre her. Nun stehen entlang der Strasse abgestorbene, dürre Fichten, die dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen sind. Insgesamt müssen hundert Bäume gefällt werden, das sind rund 400 Kubikmeter Holz. Die grossen und schweren Bäume im steilen Waldstück lassen sich aus Sicherheitsgründen nur fällen, wenn die Strasse gesperrt ist. Ein grosser Teil des Holzes kann ausserdem nur über die Steigstrasse gerückt und abtransportiert werden. Nach erfolgreicher Ausführung dieses Holzschlages ist die Sicherheit der Strasse wieder auf längere Zeit sichergestellt.

Die Busverbindungen werden in dieser Woche alle weiterhin angeboten. Allerdings werden die Busse umgeleitet und im betroffenen Zeitraum neun Minuten früher ab Winterthur abfahren. In umgekehrter Richtung kommen die Busse entsprechend später in Winterthur an. Die Busse zwischen Winterthur und Brütten werden die beiden Haltestellen Steigmühle und Steig nicht bedienen. Fahrgäste nach Steigmühle und Steig benützen bitte die Linie 5 in Richtung Dättnau. Die geänderten Busabfahrzeiten sind auf der SBB- und der ZVV-App hinterlegt.