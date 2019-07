Wegen des Einbaus eines neuen Deckbelags werden die Zufahrtsstrassen zum Knoten Landvogt-Waser-Strasse / Seenerstrasse am Freitagabend, 2. August, ab 19 Uhr gesperrt. In der Nacht zum Samstag werden Vorbereitungsarbeiten ausgeführt. Am Samstag wird der Belag eingebaut, und die Markierungen werden angebracht. Am frühen Sonntagmorgen, 4. August, sollte der Knoten für den Verkehr wieder freigegeben werden können.