Sozialhilfe: Anpassung der Mietzinsrichtlinien

Fallbeispiel 1 – Mietzinserhöhung Frau Müller ist alleinerziehende Mutter und lebt mit ihren zwei schulpflichtigen Kindern in einer 3-Zimmerwohnung. Per 1.4.2024 wurde ihre Miete erhöht (Referenzzinserhöhung und Teuerung). Die Miete liegt neu 20 Franken über den Richtlinien der Sozialhilfe. Die Sozialhilfe übernimmt den höheren Mietzins, prüft jedoch, ob eine Auflage zur Wohnungssuche angezeigt und verhältnismässig ist. Im Falle von Frau Müller verzichtet die Sozialhilfe auf die Auflage zur Wohnungssuche, weil die Chancen, eine günstigere Wohnung im gleichen Quartier zu finden, sehr gering sind und eine zusätzliche Belastung für die alleinerziehende Mutter bedeuten würde. Zudem wird auch berücksichtigt, dass die Kinder das gewohnte Umfeld und die Schule nicht verlassen müssen. Fallbeispiel 2 – Wohnkosten bei neuem Sozialhilfebezug Herr Koller (45) lebt in einer 3-Zimmerwohnung für 1420 Franken monatlich (netto). Bei der Neuanmeldung für Sozialhilfe im Oktober 2025 erfährt er von der zuständigen Sozialarbeiterin, dass seine Wohnung 120 Franken über den Richtlinien (per 1.1.2026) der Sozialhilfe liegt. Die Sozialhilfe übernimmt den zu hohen Mietzins, prüft jedoch, ob eine Auflage zur Wohnungssuche angezeigt und verhältnismässig ist. Herrn Koller wird eine Auflage zur Wohnungssuche erteilt. Er muss die Wohnungssuche monatlich belegen oder Gründe vorlegen, weshalb die Wohnungssuche oder ein Umzug für ihn nicht zumutbar ist. Solange Herr Koller die Auflage erfüllt und günstigere Wohnungen sucht, übernimmt die Sozialhilfe seine Miete vollumfänglich. Wird die Auflage nicht erfüllt, prüft die Sozialhilfe, ob eine Kürzung der Mietzinsübernahme verfügt werden muss.