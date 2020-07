Die Offene Jugendarbeit (OJA) bietet Kindern und Jugendlichen ein vielfältiges Sommerprogramm in Winterthur. Angeboten werden nicht nur Freizeitaktivitäten, sondern auch Unterstützung bei der Lehrstellensuche.

Aufgrund der Coronakrise war lange unklar, ob Gruppenaktivitäten für Kinder und Jugendliche in diesem Sommer erlaubt und realisierbar sein würden. Die Teams der Offenen Jugendarbeit (OJA) haben nun kurzfristig entschieden, auch unter erschwerten Bedingungen Sommerprogramme anzubieten. Die Sommerangebote der Jugendtreffs in den Quartieren, des Jugendhauses, der Mojawi und der Jugendinfo sind seit Ferienbeginn auf der Webseite jugendinfo.win/sommer und in der Jugendapp aufgeführt und werden laufend aktualisiert.

Einen Bahnwagen umgestalten

Im Eulachpark können Jugendliche den neuen Treffpunkt der Mobilen Jugendarbeit Mojawi gestalten. Zum Beispiel werden Palettenmöbel für draussen und eine Bar für drinnen gebaut. Besonders daran: Der neue Treffpunkt ist ein alter Eisenbahnwagen, der Ende Mai 2020 in den Eulachpark transportiert wurde. Zudem gibt es für die Kinder und Jugendlichen Angebote zu Tanz, Musik, Graffiti und ausserdem offene Treffpunkte für alle Jugendlichen, die ihre Ferien in Winterthur geniessen.

Chance auf eine Lehrstelle packen

Jugendliche, die noch keine Lehrstelle gefunden haben, können während der Ferien von individueller Unterstützung profitieren: Im Jugendhaus an der Steinberggasse und bei der Jugendinfo in der Wartstrasse werden – auf Anmeldung – Bewerbungscoachings angeboten. Jugendliche werden bei der Lehrstellensuche unterstützt, indem sie beispielsweise Vorstellungsgespräche trainieren können.

Weitere Informationen: Sommerprogramm der Offenen Jugendarbeit OJA Winterthur: jugendinfo.win/sommer

Jugendapp: jugendinfo.win/app

Film: OJA Winterthur – Einblicke in die Offene Jugendarbeit 2019/20: oja.jugendinfo.win