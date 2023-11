Sofortmassnahmen bei der Eissportanlage Deutweg

Für Sofortmassnahmen zur Sanierung der Kälteanlage und der Gebäudeautomation der Eissportanlage Deutweg hat der Stadtrat einen Kredit von rund einer Million Franken als gebundene Ausgaben bewilligt.

Die Eissportanlage Deutweg wurde im November 2002 in Betrieb genommen. Im März 2022 wurde eine Bauzustandsanalyse durchgeführt. Trotz sorgfältiger Wartung der Anlage zeigte die Analyse dringenden Handlungsbedarf bezüglich Gebäudeautomation und Kälteanlage, der für einen sicheren und störungsfreien Weiterbetrieb zwingend umgesetzt werden muss. Mit einem Kälteplanungsspezialisten wurde daraufhin ein entsprechendes Bauprojekt erarbeitet.

Die Gebäudeautomation muss komplett ersetzt werden. Bei der Kälteanlage müssen die Verdichter- und die Maschinensteuerung erneuert werden. Bei einem Ausfall der Steuerung wäre ein Eisbetrieb für längere Zeit nicht mehr möglich. Weiter sind wichtige Revisionsarbeiten am Rückkühler notwendig. Für den sicheren Betrieb (Verhinderung Ammoniak-Austritt) sind Verbesserungen an der Raumdichtheit und eine Sommerkühlung des Maschinenraums neue Vorgaben aus der Störfallvorsorge. Schliesslich müssen auch bauliche Massnahmen an Geländern, Absturzsicherungen bei den Tribünen und an den Fluchttüren vorgenommen werden.

Der Gesamtkredit für die Investition beträgt 1,145 Millionen Franken. Davon wurden 100 000 Franken für die Projektierung bereits bewilligt. Mit dem vorliegenden Beschluss hat der Stadtrat die Aufwände für die Umsetzung in der Höhe von 1,045 Millionen freigegeben und als gebundene Ausgaben im Sinne des Gemeindegesetzes bewilligt. Gebundene Ausgaben sind Aufwände, zu welchen eine Gemeinde verpflichtet ist; im vorliegenden Fall um die Gebrauchsfähigkeit ihrer Gebäude zu erhalten.

Da sich die Eissportanlage Deutweg im Katalog des Kantons Zürich für Anlagen von kantonaler Bedeutung befindet, darf mit einem Beitrag aus dem kantonalen Sportfonds von rund 15 Prozent, also ca. 150 000 Franken gerechnet werden. Die Sofortmassnahmen werden umgehend nach der Saison 2023/2024 in der eisfreien Zeit ab Mai 2024 umgesetzt.