Sirenentest am Mittwoch, 4. Februar 2026

Sirenen können Leben retten. Vorausgesetzt sie funktionieren richtig und die Bevölkerung weiss, was zu tun ist. Am Mittwoch, 4. Februar 2026, findet deshalb in der ganzen Schweiz der jährliche Sirenentest statt. Um 13.30 Uhr wird in der Stadt Winterthur und der Gemeinde Seuzach der «Allgemeine Alarm» ausgelöst. Es müssen keine Verhaltens- und Schutzmassnahmen ergriffen werden.

Katastrophen können sich jederzeit und ohne Vorwarnung ereignen – auch in der Schweiz. Im Ereignisfall ist es entscheidend, dass die zuständigen Behörden, die Führungs- und Einsatzorganisationen des Bevölkerungsschutzes sowie die betroffene Bevölkerung möglichst rasch und richtig handeln. Am Mittwoch, 4. Februar 2026 wird deshalb schweizweit die Funktionsbereitschaft der Sirenen des «Allgemeinen Alarms» und des «Wasseralarms» getestet.

Sirenentest in Winterthur

Die Zivilschutzorganisation Winterthur und Umgebung (ZSO WIUM) löst um 13.30 Uhr in der Stadt Winterthur sowie der Gemeinde Seuzach das Zeichen «Allgemeiner Alarm» aus. Das ist ein regelmässig auf- und absteigender Heulton von einer Minute Dauer. Angehörige der ZSO WIUM kontrollieren die korrekte Auslösung der Sirenen und führen den Sirenentest wenn nötig bis 14 Uhr weiter.

Und bei einem echten Sirenenalarm?

Wenn das Zeichen «Allgemeiner Alarm» ausserhalb der angekündigten Sirenenkontrolle ertönt, bedeutet dies eine mögliche Gefährdung der Bevölkerung. Sie ist in diesem Fall aufgefordert, Radio zu hören, die Anweisungen der Behörden zu befolgen und die Nachbarschaft zu informieren.

Aufgrund des hohen Ausbaugrades des Alarmierungsnetzes kann nahezu die gesamte Bevölkerung alarmiert werden. Im Kanton Zürich befinden sich 478 stationäre sowie 214 mobile Sirenen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) sorgt in Zusammenarbeit mit den Kantonen, Gemeinden und Stauanlagenbetreibern dafür, dass die Alarmierungssysteme auf dem neusten technischen Stand sind und jederzeit betriebsbereit gehalten werden.