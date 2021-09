Den mit 10 000 Franken dotierten Jugendpreis teilen sich dieses Jahr zwei Organisationen, die sich während der Pandemie besonders verdient gemacht haben: der Dachverband Winterthurer Sport und der Verein «Winterthurer Freunde des Circolino Pipistrello». Sie beide ermöglichten Kindern und Jugendlichen in der Pandemie Bewegung, Begegnungen und ein Stück Normalität.

Viel Flexibilität und Engagement zeigten sowohl der Dachverband Winterthurer Sport (DWS) als auch der Verein «Winterthurer Freunde des Circolino Pipistrello». Sie ermöglichten zahlreichen Winterthurer Kindern trotz der schwierigen Coronasituation mit vielen Vorschriften und Schutzkonzepten aktive Ferien in der Stadt. Mit dem Jugendpreis 2021 soll dieses Engagement gewürdigt werden.

Seit Jahrzehnten Jahren Feriensportkurse für Kinder und Jugendliche

Der Dachverband Winterthurer Sport vernetzt die Winterthurer Sportgemeinschaft und vertritt ihre Interessen. Vor allem aber organisiert er die beliebten Feriensportkurse, bei denen rund 2500 Kinder und Jugendliche jedes Jahr neue Sportarten kennenlernen und aktive Ferientage verbringen können. Dies auch während der Pandemie, womit der DWS einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag in dieser schwierigen Zeit leistete. Der Dachverband Winterthurer Sport feiert dieses Jahr sein 50. Jubiläum. Der Jugendpreis wurde an der Jubiläums-Delegiertenversammlung am 31. August überreicht.

Zirkus zum Mitmachen

Möglichst vielen Kindern Zirkuswochen ermöglichen: Das ist das Ziel des Vereins «Winterthurer Freunde des Circolino Pipistrello». Seit 2011 können jährlich rund hundert Kinder in den Herbstferien ein eigenes Zirkusprogramm entwickeln, einüben und vorführen – unterstützt vom Pipistrello-Team.

Dem Verein ist wichtig, dass Kinder aus allen Schichten Zugang zu diesem einzigartigen Erlebnis haben. Auch im Pandemiejahr 2020 ermöglichte er gezielt Kindern aus sozioökonomisch belasteten Familien die Teilnahme an der Zirkuswoche.

Auch der Verein «Winterthurer Freunde des Circolino Pipistrello» feiert dieses Jahr ein Jubiläum, er existiert seit zehn Jahren. Ihm wird der Jugendpreis im Rahmen der Zirkuswoche in den Herbstferien überreicht.