Sie begeistert Kinder für Naturwissenschaften: Jugendpreis geht an die Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur

Der mit 10'000 Franken dotierte Jugendpreis der Stadt Winterthur wird dieses Jahr der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur (NGW) verliehen. Mit ihrer Kinderuniversität vermittelt die NGW naturwissenschaftliche Themen und Forschung in kindgerechter Form an Schüler:innen aus Winterthur und Umgebung.

Wie weiss eine Ampel, wann sie auf grün umschalten muss? Und wie kommen Dinosaurierspuren auf Schweizer Berggipfel? Diese und viele weitere Fragen beantworten qualifizierte Dozierende in Vorlesungen, die sich explizit an Kinder richten. Seit 2011 organisiert die Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur (NGW) die Kinderuniversität und zusätzliche Kinderlabors, in denen Experimente durchgeführt werden. Damit bietet sie dem Nachwuchs einen niederschwelligen Einstieg in die Welt der Naturwissenschaften und Forschung.

Ehrenamtliches Engagement zur Förderung der Chancengerechtigkeit

Für dieses Engagement wird die NGW mit dem Jugendpreis 2024 ausgezeichnet. Insbesondere gewürdigt werden die ehrenamtlichen Helfer:innen und Dozierenden, die jedes Jahr ein attraktives Programm mit spannenden, kindgerechten Vorlesungen zusammenstellen. Jährlich besuchen rund 300 Kinder von der vierten bis zur sechsten Klasse die Kinderuniversität. Die NGW spricht gezielt auch Kinder an, die sonst wenig Berührungspunkte mit der Wissenschaft haben und ermöglicht so auch ihnen den Zugang zu naturwissenschaftlichen und technischen Themen. Damit leistet die NGW einen wichtigen Beitrag zur Bildung und Chancengerechtigkeit. Sie eröffnet Perspektiven und ermutigt Kinder, technische oder naturwissenschaftlichen Ausbildungen in Erwägung zu ziehen.

Für das kommende Semester sind noch Plätze frei, interessierte Kinder können sich unter kinderuni.ngw.ch anmelden.

Der Jugendpreis als Anerkennung für besondere Leistungen

Mit dem Jugendpreis der Stadt Winterthur werden seit 2010 jährlich besondere Leistungen und Projekte von Jugendlichen oder herausragende Projekte im Bereich der Jugendförderung ausgezeichnet. Der Preis ist mit 10'000 Franken dotiert und wird vom Stadtrat an Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen verliehen.