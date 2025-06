Sicherheitsbefragung der Bevölkerung

Umfragedesign

Die Umfrage der ZHAW richtet sich wie schon 2019 und 2022 bewusst an die gesamte Winterthurer Bevölkerung. Die Stadtpolizei Winterthur will so allen Bewohner:innen der Stadt ermöglichen, sich zu ihrem Sicherheitsgefühl und zur Arbeit der Stadtpolizei Winterthur zu äussern. Die Differenziertheit und Breite der Informationen, die Stadt und Stadtpolizei erhalten, ist so deutlich grösser. Ausserdem können so die Stimmen derjenigen gehört werden, die sich im Alltag nicht sicher fühlen. Ihre Rückmeldungen sind wichtig, wenn es darum geht Massnahmen abzuleiten.