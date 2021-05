Bereits zum vierten Mal findet am 26. Mai der Schweizer Vorlesetag statt, eine Aktion des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien SIKJM. Musste der Anlass 2020 pandemiebedingt noch abgesagt werden, lesen dieses Jahr wieder alle Stadträte vor – zwar nicht vor Ort, dafür online in der virtuellen Winterthurer Bibliothek.

Jeweils am letzten Mittwoch im Mai, dieses Jahr am 26. Mai, findet schweizweit der nationale Vorlesetag statt. Ein Aktionstag, der zeigt, wie wichtig und schön Vorlesen ist. Fiel der Anlass 2020 noch der Pandemie zum Opfer, haben sich die Verantwortlichen der Winterthurer Bibliotheken für dieses Jahr eine Alternative ausgedacht. Denn klar ist: Regelmässiges Vorlesen ist wichtig. Es schafft nicht nur Nähe, sondern unterstützt Kinder auch in ihrer Entwicklung. Der nationale Vorlesetag in Winterthur wird darum erstmals online stattfinden – in der virtuellen Bibliothek und mit Beteiligung aller sieben Stadträte.

Bereits seit Anfang Mai läuft das Büchercasting der Winterthurer Bibliotheken. Aus dem Gewinnerbuch werden die Stadträtinnen und Stadträte am Vorlesetag vorlesen. Aktuell sind noch zwei Bücher im Rennen. Welches Buch das Casting für sich entscheidet, wird erst am online Vorlesetag verraten. Im Anschluss an die Online-Lesung gibt es einen Wettbewerb mit tollen Preisen.

Die Online-Lesung und alle Informationen zum Wettbewerb sind ab dem 26. Mai, 15 Uhr auf winbib.ch/vorlesetag zu finden.

Lesesommer 2021

Ab dem 26. Mai können sich Kinder im schulpflichtigen Alter auch für den beliebten Lesewettbewerb der Winterthurer Bibliotheken anmelden. Das Motto des Lesesommers 2021 ist «Auf die Plätze, fertig… lesen!» und verbindet die Themen Lesen und Sport. Eine Anmeldung kann in allen Winterthurer Bibliotheken oder in einer der Partnerbibliotheken Brütten, Elgg, Elsau, Neftenbach, Seuzach oder Wiesendangen erfolgen. Der offizielle Lesesommer wird am 19. Juni mit dem Leseparcours eröffnet und die Kinder können danach fleissig Lesetage sammeln und attraktive Preise gewinnen.

Alle Informationen rund um den Lesesommer gibt es in den teilnehmenden Bibliotheken oder auf lesesommer.ch.