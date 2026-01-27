Schutz & Intervention Winterthur: Jahresrückblick 2025

Insgesamt 943-mal sind die Einsatzkräfte von Schutz & Intervention Winterthur (SIW) vergangenes Jahr ausgerückt. Das sind 8 Prozent weniger Einsätze als im Vorjahr. Ebenfalls zurückgegangen ist die Anzahl geleisteter Diensttage des Zivilschutzes. Die Teilorganisationen Feuerwehr und Zivilschutz von SIW haben regelmässig trainiert und sich so auf mögliche Ernstfall-Einsätze vorbereitet – auch gemeinsam mit Partnerorganisationen.

Die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur ist 2025 zu insgesamt 943 Einsätzen ausgerückt (2024: 1027). Je ein Fünftel der Einsätze sind auf Brandbekämpfung (199) resp. Brandmeldeanlage-Alarme (178) zurückzuführen. Den grössten Anteil machen technische Hilfeleistungen (227) aus. Die Anzahl «verschiedener» Einsätze hat um über 60 Prozent abgenommen. Das ist auf die angepasste «First Responder Organisation» im Kanton Zürich zurückzuführen, die keine First-Responder-Einsätze für Feuerwehren mehr beinhaltet. Die Milizfeuerwehr hat die Berufsfeuerwehr bei 108 Einsätzen unterstützt. Dabei leistete sie 2776 der insgesamt 8315 Einsatzstunden (2024: 9555). Zu den besonderen Ereignissen zählen die Brände im Hochhaus Römertor in Oberwinterthur sowie derjenige einer Garage in der Grüze. Der Brand eines Bauernhauses in Tagelswangen sowie der ABC-Einsatz in Volketswil unterstreichen, dass SIW auch als Stützpunktfeuerwehr im Einsatz mit lokalen Ortsfeuerwehren voll einsatzfähig ist.

Zivilschutz einsatzbereit

Die Zivilschutzorganisation Winterthur und Umgebung (ZSO WIUM) hat 2025 insgesamt 2536 Diensttage (2024: 3709) geleistet. Dies beinhaltet drei geplante Einsätze zugunsten der Gemeinschaft mit 142 Diensttagen. Hinzu kommen 2394 Diensttage in Zusammenhang mit Weiterbildungskursen (WK) und Planungsarbeiten. In den WK haben die Angehörigen der ZSO WIUM unter anderem eine polizeitaktische Geländedurchschung oder den Umgang mit einem lokalen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest trainiert. Der bauliche Zivilschutz von SIW hat alle 604 geplanten periodischen Schutzraumkontrollen durchgeführt und somit eine 100-prozentige Erfüllungsquote in Winterthur und Seuzach erreicht.

Training mit Partnerorganisationen

Mit regelmässigen Aus- und Weiterbildungen bereiten sich die Einsatzkräfte der Berufs- und Milizfeuerwehr wie auch der ZSO WIUM auf Ernstfall-Einsätze vor. Eine besondere Bedeutung kommt den beiden durchgeführten Führungsausbildungen zu, die SIW zusammen mit der Stadtpolizei Winterthur, dem Rettungsdienst Winterthur und der Kantonspolizei Zürich (Regionalabteilung Winterthur/Weinland) durchgeführt hat. Solche Ausbildungen zeigen exemplarisch, dass der Winterthurer Sicherheitsverbund funktioniert, wenn er zusammen trainiert.

Gemeinsam mit den Partnerorganisationen hat sich SIW am erstmalig durchgeführten Tag der Sicherheit im vergangenen Mai bevölkerungsnah gezeigt.