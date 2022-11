In Seen wird auch nächstes Jahr ein starkes Schülerwachstum erwartet, weshalb dringend zusätzlicher Schulraum benötigt wird. Der Stadtrat hat deshalb einen Ausführungskredit von 2,3 Millionen Franken für ein drittes Geschoss auf dem Pavillon Büelwiesen bewilligt. Mit dieser Erweiterung können drei zusätzliche Klassenzimmer sowie vier Gruppenräume ab dem Schuljahr 2023/2024 auf der Schulanlage zur Verfügung gestellt werden.

Der bestehende, zweigeschossige Bau aus Holzmodulen der Generation «Winterthurer Schulpavillon» wurde 2018 von der Firma Baltensperger AG erstellt, die in der Folge die nun notwendig gewordene Aufstockung realisieren wird. Der Pavillon auf dem Areal der Sekundarschule Büelwiesen wird auch künftig von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Stufen genutzt: Kindergarten, Sekundarschule Oberseen, Sekundarschule Büelwiesen.

Die neuen Räumlichkeiten erfüllen die heutigen Schulraumanforderungen, und das zusätzliche Geschoss wird nach Standard Minergie-P-Eco ausgeführt. Die Aufstockung kann so realisiert werden, dass die Vertikalerschliessung weitergeführt wird, die Fassadengestaltung sich am Bestand orientiert und keine Anpassungen in den Aussenraumflächen nötig sind.

Die Ausführungskosten für die Aufstockung des Pavillons in der Höhe von 2,3 Millionen Franken sind gebunden und werden der Investionsrechnung des allgemeinen Verwaltungsvermögens belastet.