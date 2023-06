Schon über 2000 Kinder reisen lesend durch den Sommer

Mit dem Winterthurer Lesesommer werden Kinder und Jugendliche in Winterthur zum Lesen animiert. Wer im Sommer an 30 Tagen mindestens 15 Minuten lang lesend Abenteuer erlebt, kann tolle Preise gewinnen. Bereits über 2000 Kinder aus Winterthur und der Umgebung haben sich in diesem Jahr zur grössten Leseförderveranstaltung der Region angemeldet.