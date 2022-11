Das Bistro im Rathaus ist ab sofort geschlossen. Das Pachtverhältnis zwischen der Stadt Winterthur und der bisherigen Pächterschaft endete per 31. Oktober 2022, heute erfolgte die Rückgabe des Betriebs an die Stadt. Ob die freigewordenen Flächen auch in Zukunft wieder einem Gastrobetrieb zur Verfügung gestellt werden, ist noch offen. Die Stadt Winterthur intensiviert nun die Abklärungen zur künftigen Nutzung.