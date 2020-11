Die Museumspädagogik der Stadt Winterthur und die Kunstvermittlung vom Kunst Museum Winterthur spannen zusammen: Vom 7. bis 14. November zeigen sie in der Villa Flora die Ausstellung «Schattenmonster und andere Verwandlungen» mit Werken von Kindern und Jugendlichen aus Winterthur.

Jährlich finden in der Stadt Winterthur rund 700 Workshops mit Schulklassen in den Winterthurer Museen statt – meist hinter verschlossenen Türen im vertrauten Klassenverband. Dies wollten die städtische Museumspädagogik und die Kunstvermittlung des Kunst Museum Winterthur ändern und riefen dafür ein interdisziplinäres Kulturvermittlungsprojekt ins Leben. Die Ausstellung «Schattenmonster und andere Verwandlungen» ist das Ergebnis dieser gelungenen Zusammenarbeit und ermöglicht nicht nur einen Einblick in die Kulturvermittlungsarbeit in der Stadt Winterthur, sondern bietet den jungen Künstlerinnen und Künstlern auch eine Plattform, ihre Arbeiten der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Unter dem Thema «Verwandlungen» spürten Winterthurer Schülerinnen und Schüler seit Mai dieses Jahrs verschiedenen Verwandlungen in den Museen von Winterthur nach. Ein Team aus Mitarbeitenden der Museumspädagogik Stadt Winterthur und der Kunstvermittlung Kunst Museum Winterthur begleiteten, inspirierten und animierten die Kinder und Jugendlichen bei zahlreichen Verwandlungsmomenten. Entstanden ist so eine Vielzahl an gestalteten Metamorphosen als Objekte, Bilder und Filme. Vom 7. bis am 14. November können diese vielfältigen Werke zu den Themen Natur, Kulturgeschichte, Geschichte, Design und Kunst in der Ausstellung «Schattenmonster und andere Verwandlungen» in der Villa Flora besichtigt werden.

Ebenfalls Teil dieser Ausstellung ist die Arbeit der Kulturvermittlung. Die Besucherinnen und Besucher sollen einen Einblick in den Gestaltungsprozess der Kinder und Jugendlichen erhalten und nachvollziehen können, wie sich die Schülerinnen und Schüler mit den Themen auseinandergesetzt und mit Materialien und Techniken experimentiert haben. Rund 460 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich zusammen mit ihren Klassenlehrpersonen am Projekt.

Der Einlass in der Villa Flora ist auf 50 Personen beschränkt. Im Museum gilt eine Maskenpflicht ab 12 Jahren.