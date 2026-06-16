Sanierungsbeitrag an das Technorama

Nach über 40 Betriebsjahren seit seiner Eröffnung 1982 benötigen Gebäude, Haustechnik und Besuchsinfrastruktur des Technorama eine grundlegende Sanierung und Modernisierung. Der Stadtrat will einen Standortbeitrag von vier Millionen Franken an die Gesamtkosten von rund 60 Millionen Franken leisten und hat eine entsprechende Vorlage ans Stadtparlament überwiesen.

Das Swiss Science Center Technorama ist eines der führenden Science Center Europas. Auf einer Ausstellungsfläche von mehr als 7000 Quadratmetern stehen über 500 Experimentierstationen, die Naturphänomene spielerisch erfahrbar und nachvollziehbar machen sowie sieben Labore mit einem Workshopangebot. Das Swiss Science Center Technorama gehört mit jährlich mehr als 360’000 Besucher:innen zu den meistbesuchten Museen der Schweiz und zu den bedeutendsten ausserschulischen Lernorten im Bereich Naturwissenschaft und Technik.

Nach über 40 Betriebsjahren benötigt das Swiss Science Center Technorama eine grundlegende Sanierung und Modernisierung. Mit dem Projekt «Technorama 2050» sollen darum Gebäude, Haustechnik und Besuchsinfrastruktur umfassend saniert und modernisiert werden. Dabei werden sie an heutige Anforderungen in Bezug auf Energieeffizienz, Sicherheit und Kapazität sowie an die zeitgemässen Erwartungen der Besuchenden angepasst. Die Baubewilligung ist bereits im Oktober 2024 erfolgt. Die Realisierung der Baumassnahmen ist für die Jahre 2027 bis 2030, die Wiedereröffnung bis Mitte 2030 vorgesehen. Während der Bauzeit bleibt das Technorama dank Provisorien weiterhin geöffnet.

Für die Sanierung und Modernisierung des Swiss Science Center Technorama soll das Stadtparlament zugunsten der Stiftung Technorama einen Verpflichtungskredit von vier Millionen Franken zulasten der Investitionsrechnung bewilligen. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich gemäss Projektbudget der Stiftung Technorama auf 60 Millionen Franken. Der Kanton Zürich beabsichtigt, das Vorhaben mit einem namhaften Betrag zu unterstützen, sofern die Stadt einen Standortbeitrag leistet. Die erforderlichen weiteren Mittel werden vom Technorama durch Eigenleistungen und eingeworbene Drittmittel sichergestellt.