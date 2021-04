Spielplätze in Winterthur Die vermutlich älteste Anlage in Winterthur, die erstmals als Spielplatz konzipiert wurde, befindet sich im Winterthurer Stadtgarten. Von Gartenarchitekt Walter Leder entworfen, wurde sie 1951 erstellt. Zuvor gab es schon viele Orte mit Spielgeräten. Bis zum Zweiten Weltkrieg bestanden sie aber meist aus isolierten Schaukeln, Rutschen und Wippen. Von da an wurden – ausgehend von Schweden und Dänemark – neue Ideen gesucht, um kindergerechtes Spiel und Kreativität aktiv zu fördern. Heute gibt es in Winterthur 165 kleine, mittlere und grosse öffentliche Spielplätze mit rund 1700 Spielgeräten. Sie befinden sich in erster Linie bei Schulhäusern, Kindergärten und schulergänzenden Betreuungseinrichtungen, aber auch bei Freizeitanlagen, an Quartierstrassen, auf Plätzen, in Garten- oder Parkanlagen. Sie werden alle von Stadtgrün unterhalten und gepflegt. Nebst der wöchentlichen Kontrolle und einem Unterhaltscheck alle zwei Monate werden alle öffentlichen Spielplätze und deren Spielgeräte einmal jährlich einer sicherheitsrelevanten Kontrolle unterzogen. Die durchschnittliche Lebensdauer beträgt rund 15 Jahre. Zeichnet sich ab, dass Geräte das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, wird der Ersatz geplant.