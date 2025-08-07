Sanierung Trainingsfeld Schützenwiese: Baustart am 11. August geplant

Die Planungsphase für die Sanierung des Trainingsfelds neben dem Stadion Schützenwiese ist abgeschlossen. Der Baustart ist auf den 11. August 2025 terminiert. Kurzfristige wetterabhängige Verschiebungen sind möglich.

Die Arbeiten umfassen die Erneuerung des stark abgenutzten Naturrasens, den Einbau einer neuen Drainage sowie den Ersatz der Beleuchtung durch eine moderne LED-Anlage. Der Stadtrat hatte den entsprechenden Ausführungskredit im Mai 2025 freigegeben.

Der Trainingsbetrieb für den FC Winterthur wird während der Bauzeit in enger Zusammenarbeit zwischen dem Verein und dem Sportamt Winterthur sichergestellt. Gemeinsam werden geeignete Ausweichmöglichkeiten auf den Sportanlagen Flüeli, Sporrer und Reitplatz organisiert. Dank der konstruktiven Haltung von FC Töss, SC Veltheim und FC Wülflingen kann der Trainingsbetrieb des FCW bestmöglich aufrechterhalten werden.

Die Fertigstellung des sanierten Platzes ist für den Spätherbst 2025 vorgesehen, wobei der genaue Termin wetterabhängig ist. Ziel ist es, den neuen Platz möglichst schnell wieder für den Trainingsbetrieb des FCW zur Verfügung zu stellen.

Die Stadt Winterthur dankt allen Beteiligten für die kooperative Zusammenarbeit.