Sanierung Stadtgarten: Zweiter Spielplatz «Observatorium» eröffnet, Wasserbecken mit Jet beleuchtet, neues Gastroangebot

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Der zweite neue Spielplatz im Stadtgarten ist fertig gebaut. Seit dieser Woche ist der mit seinen Riesenfarbstiften und dem markanten Spielturm schon von weitem auffallende Freiraum «Observatorium» geöffnet. Mitten im Stadtgarten wird neu der Wasserjet im Becken abends beleuchtet. Bei der nahegelegenen «Buvette» am Baumplatz laufen die letzten Vorbereitungsarbeiten zur Eröffnung eines neuen Gastronomieangebots. Die noch verbleibenden Sanierungsarbeiten im Stadtgarten werden voraussichtlich Ende August abgeschlossen sein.

Neben dem im Februar eröffneten zentral gelegenen Spielplatz «Polis» ist seit dieser Woche auch der zweite grosse Spielplatz «Observatorium» des Winterthurer Ateliers Schelb und Partner AG im Stadtgarten nach einer Bauzeit von rund vier Monaten offen. Von weitem fällt die grosse blaue, bespielbare Observationskuppel zuoberst auf dem Kletterturm auf. Vom Turm aus führt eine mit Plexiglas gedeckte Wendelrutschbahn auf den Boden. Ebenfalls auffallend sind die überdimensionierten hölzernen Farbstifte, die als Stützen für das bekletterbare Netz aus Seilen dienen. Ein riesiger farbiger, bespielbarer Bücherstapel bildet den Einstieg in die Spiellandschaft. Sitzhöcker stehen denen zur Verfügung, die eine Pause vom Spiel brauchen. Schatten erhält der neue Aussenraum künftig auch durch drei neu gepflanzte Bäume. Der zwischen Schulhaus Altstadt und Stadtgarten gelegene neue Erlebnisbereich, der sich optisch an den Schulalltag anlehnt, dient in den Pausenzeiten den Schulkindern zum Austoben, ist grundsätzlich aber durchgehend auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Kostenpunkt: 280'000 Franken.

Beleuchteter Wasserjet im zentralen Wasserbecken

In den letzten Wochen wurde ein Versickerungsschacht für den Winterbetrieb des Wasserbeckens sowie ein Notanschluss an die bestehende Schmutzwasserkanalisationsleitung in den Boden verlegt und die Unterwasserbeleuchtung erfolgreich installiert. Im Verlauf der Woche wird die neue Beleuchtung reguliert, um das Becken und den Wasserjet abends angemessen zu beleuchten.

Sommergastronomie am Baumplatz

Die am Baumplatz stehende, transparente Pergolakonstruktion aus hölzernen Balken, die im Laufe der Zeit noch mit Rankpflanzen begrünt sein wird, markiert den Standort des neuen Gastronomieangebots. Den Zuschlag zur Führung der «Buvette» hat im Rahmen eines öffentlichen Ausschreibungsverfahren die LAB 17 GmbH, betrieben durch Katrin Tiefenauer und Emmanuel Laryea mit ihrem Konzept «NiDO», erhalten. Die Arbeiten an der «Buvette» laufen auf Hochtouren. Ein kleines Vordach wird das Ausgabefenster vor Regen schützen. Ein ausgewiesener Bereich vor der Buvette ist für Aussentische mit Stühlen und Liegestühlen vorgesehen. Eröffnet werden soll die Buvette Anfang Juni. Die Öffnungszeiten sind zwischen 8 Uhr und 22 Uhr erlaubt. An Wochenenden ist die Betriebszeit abends bis 23 Uhr zulässig.

Noch anstehende Arbeiten

Die umfangreichen Sanierungsarbeiten am Barockhäuschen liegen im Zeitplan. Saniert werden müssen das Dach, die Fassade, die Fenster, die elektrischen Anlagen, der Kanalisationsanschluss sowie eine zusätzliche öffentliche Toilette. Zudem wird das Barockhäuschen ans Fernwärmenetz angeschlossen und die beiden Säle werden restauriert.

Für die neue Kulturfläche muss noch ein belastbarer sogenannter Kiesrasen erstellt werden. Bereits fertig sind die Schach- und Mühlefelder als Teil der Kulturfläche. Ein grosser Abfallunterflurcontainer wird auf der Höhe der jetzigen Baustellenzufahrt von der Museumsstrasse her noch in den Boden eingelassen. Weiter müssen noch diverse Kleinmassnahmen wie Signalisationen und Vorbereitungsarbeiten für die Pflanzungen getätigt werden.

Die Fertigstellung aller Sanierungsarbeiten sollte planmässig Ende August erfolgen. Die frisch angesäten Rasenflächen werden aber bis in den Herbst hinein abgesperrt bleiben. Dann erfolgen auch die letzten Pflanzungen von Bäumen, Sträuchern und Stauden als abschliessende Arbeiten im Stadtgarten.