Im Jahr 1900 eröffnete der Verein zur Hebung der Volksgesundheit (heute Vitaswiss) das Sonnenbad am Wolfensberg. Es war damals die erste Anlage dieser Art in der Schweiz. Sie sollte den Vereinsmitgliedern ermöglichen, aus ihren düsteren Arbeiterwohnungen herauszukommen und von der wohltuenden Wirkung der Sonne zu profitieren. 1947, nach einigen heissen Sommern mit guten Besuchszahlen, liess der Verein ein neues Sonnenbad nach den Plänen des Gartengestalters Ernst Meili bauen. Die Anlage wurde 1948 stolz eingeweiht und verfügte über ein nach Geschlechtern getrenntes Nacktbadeabteil. Nach anfänglich reger Nutzung wurde das Sonnenbad in den folgenden Jahrzehnten zum «FKK-Bad» des Vereins. Um die Jahrtausendwende beschloss dieser, es nicht mehr zu nutzen.

Hedwig-und-Zygmunt-Luciak-Fonds Hedwig und Zygmunt Luciak-Weilenmann aus Veltheim waren die letzten Inhaber der traditionsreichen Winterthurer Teigwarenfirma «Bschüssig» an der Feldstrasse. Diese wurde 1988 an Hero verkauft. Die Luciaks vermachten der Stadt Winterthur verschiedene Liegenschaften aus ihrem Nachlass. In ihrem Testament legten sie fest, dass die Mietzinserträge oder Verkaufserlöse in einem Fonds angelegt werden sollen. Die Mittel aus dem Fonds, so hielten es die Luciaks testamentarisch fest, darf der Winterthurer Stadtrat für kleinere wie auch grössere Projekte verwenden, die kulturelle oder sportliche Bedürfnisse der Veltheimer Bevölkerung abdecken oder ermöglichen.