Sanierung des Mattenbachwegs

Damit die Velofahrenden zwischen Stadtzentrum und Seen sicher und komfortabel unterwegs sind, werden verschiedene Sofortmassnahmen umgesetzt. Am Mattenbachweg wird der Belag instandgesetzt, auf den zuführenden Strassen und auf der Waldeggstrasse werden die Vortrittsverhältnisse optimiert und Engpässe entschärft.

Die Umsetzung der städtischen Veloroute zwischen Stadtzentrum und Oberseen lässt noch mehrere Jahre auf sich warten. Weil die Pläne für einen Ausbau des Mattenbach-Uferwegs auf breiten Widerstand gestossen waren, hat der Stadtrat das Projekt am 24. Mai 2023 abgebrochen. Gleichzeitig wurde das Tiefbauamt beauftragt, mit Sofortmassnahmen die bestehenden Veloverbindungen instand zu setzen und zu optimieren. Die damit verbundenen Massnahmen liegen nun vor.

Der Stadtrat hat einem Instandsetzungsprojekt zugestimmt, das bis Herbst 2024 realisiert werden soll. Beim rechtsufrigen Mattenbachweg wird der Asphaltbelag saniert. Kleinere bauliche Massnahmen sind auch auf zuführenden Strassen geplant. So wird der Verbindungsweg zwischen Reitweg und Zeughausstrasse geringfügig verbreitert und die Querungssituation über den Unteren Deutweg verbessert. Die Kosten für alle Massnahmen belaufen sich auf 970 000 Franken, davon sind 585 000 Franken gebundene Ausgaben.

In zwei Verkehrsanordnungen werden durch Anpassung der Signalisationen verschiedene Vortrittsregelungen zugunsten des Veloverkehrs optimiert. Zusätzlich werden auch kleinere Optimierungen zugunsten des Fussverkehrs umgesetzt. Auf der Mattenbachstrasse werden insgesamt neunzehn Parkplätze aufgehoben. Die Waldeggstrasse, eine parallel zum Mattenbachweg verlaufende Verbindung zwischen Seen und Stadtzentrum, erhält gegenüber fast allen einmündenden Strassen den Vortritt. Das macht sie als Veloverbindung sicherer und attraktiver. Entlang des Püntenareals an der Waldeggstrasse wird ein Parkverbot signalisiert. Auf der ganzen Länge der Waldeggstrasse und in der Rössligasse (auf einer Strecke von 2,5 Kilometern) werden insgesamt acht bestehende Parkplätze aufgehoben. Im Gegensatz zur Route entlang des Mattenbachweges ist die Route entlang der Waldeggstrasse auch für schnelle E-Bikes konzipiert. Auf den Wegen entlang des Mattenbaches sind diese nicht zugelassen.

Die Sanierungsmassnahmen am Mattenbachweg sind für eine Lebensdauer von etwa zehn bis fünfzehn Jahren ausgelegt. Bis dahin wird klar sein, wie das Renaturierungsprojekt des Mattenbachs aussieht und wo die Veloroute 3 durchführen soll. Ein Studienauftrag zur Klärung dieser Fragen soll noch dieses Jahr gestartet werden.