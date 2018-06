Die siebzig roten Wartehallen von Stadtbus Winterthur sind im Durchschnitt dreissig Jahre alt, Wind und Wetter ausgesetzt und zum Teil in schlechtem Zustand. Sie sind in den vergangenen Monaten saniert und mit einem ansprechenden Erscheinungsbild versehen worden. Dank einer neuen LED-Beleuchtung sind sie nicht nur heller, sondern auch ökologischer und wirtschaftlicher in Betrieb und Unterhalt.