Sanierung Altbausäle im Kunst Museum Winterthur│Beim Stadthaus

Die Altbausäle im Kunst Museum Winterthur│Beim Stadthaus müssen saniert werden. Hierfür hat der Stadtrat 2,83 Millionen Franken als gebunden erklärt.

Die sogenannten Altbausäle werden vom Kunst Museum Winterthur│Beim Stadthaus genutzt. Das Museum zeigt in diesen repräsentativen Ausstellungssälen im Obergeschoss wertvolle Werke aus seiner Sammlung sowie (Dauer)Leihgaben. Die Altbausäle befinden sich im Museumsgebäude, das im Eigentum der Stadt ist.

Seit einigen Jahren zeigen die Oberflächenbekleidungen in den Sälen starke Abnützungserscheinungen. Die Wandbespannung ist fleckig und verfärbt, der Wandaufbau darunter löst sich auf. Auch der 2010 verlegte Teppich aus Naturfaser ist durch die starke Beanspruchung abgenutzt und beschädigt. Mit der Sanierung werden sämtliche Wand- und Bodenflächen in den betroffenen Sälen erneuert. Darüber hinaus wird zur Verbesserung und Stabilisierung des Raumklimas der bestehende Sonnenschutz an den Oberlichtfenstern durch verschiedene Massnahmen ergänzt. Ferner ist die Saalbeleuchtung mit alten Leuchtstoffröhren bestückt, für die es keinen Ersatz mehr gibt. Sie werden durch LED-Leuchten ersetzt.

Für die Ausführung dieser Sanierung hat der Stadtrat 2,83 Millionen Franken als gebunden erklärt.