Am Samstag, 7. Oktober 2017, pünktlich zum Ferienbeginn, startet die Saison für die Öffentlichkeit in der Eishalle Zielbau-Arena. Die Eisfelder im Sportpark Deutweg sind bis am 5. März 2017 geöffnet. Die beliebte Eisdisco findet in der kommenden Saison fünf Mal statt.

Am kommenden Samstag öffnet die Eishalle Zielbau-Arena beim Deutweg ihre Tore für die breite Öffentlichkeit. Während der Vorsaison, die bis am 26. Oktober dauert, hat die Eissportanlage jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet, am Freitag ist das Eislaufen bis um 21.45 Uhr möglich. Während der Hauptsaison, ab dem 27. Oktober, gelten erweiterte Öffnungszeiten: Montag 13.30 bis 21.45 Uhr, Dienstag bis Samstag 9 bis 21.45 Uhr, Sonntag 9 bis 17 Uhr.

Tanz auf dem Eis

Fünfmal wird die Eishalle zur Disco für Jung und Alt. Der Event findet jeweils von 20 bis 23 Uhr statt. Teilnehmende bezahlen den regulären Eintrittspreis und Sportpassinhaberinnen und -inhaber nehmen gratis teil.

Die Eisdisco findet an folgenden Daten statt:

Veranstaltungen in der Eishalle Deutweg

27. Oktober, Eisdisco

05. November, EHCW Open Day

24. November, Eisdisco

29. Dezember, Eisdisco

26. Januar, Eisdisco

23. Februar, Eisdisco