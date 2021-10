Am Samstag, 9. Oktober 2021, pünktlich zum Schulferienbeginn, startet die Saison für die Öffentlichkeit auf dem Aussenfeld der Eissportanlage Deutweg. Das zweite Ausseneisfeld wird für den Breitensport am 25. Oktober geöffnet. Die beliebte Eisdisco findet in der kommenden Saison fünf Mal statt. Für die Nutzung der Eissportanlage gilt gemäss bundesweiten Covid-Massnahmen eine Zertifikatspflicht. Davon ausgenommen sind Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren.

Am Samstag, 9. Oktober, beginnt die Vorsaison auf der Eissportanlage Deutweg. Bis am 24. Oktober hat die Eissporthalle jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet, am Freitag ist das Eislaufen bis um 21.45 Uhr möglich. Während der Hauptsaison – sie dauert vom 25. Oktober 2021 bis 27. Februar 2022 – gelten erweiterte Öffnungszeiten: Montag, 13.30 bis 21.45 Uhr, Dienstag bis Samstag, 9 bis 21.45 Uhr, Sonntag, 9 bis 17 Uhr.

Eisdisco

Fünf Mal wird die Eishalle zur Disco für Jung und Alt. Der Event findet jeweils von 20 bis 23 Uhr statt. Teilnehmende bezahlen den regulären Eintrittspreis, und Sportpassinhaberinnen und -inhaber nehmen gratis teil. Die Eisdisco findet an folgenden Daten statt:

29. Oktober, 26. November, 17. Dezember, 28. Januar und 25. Februar

Weitere Veranstaltungen in der Eishalle

07.11.2021 Swiss Hockeyday 12. - 14.11.2021 Eulach-Cup 18.12.2021 Postfinance Trophy 29. - 30.12.2021 Piccolo-Turnier 26.03.2022 Plauschturnier

Neu gilt Zertifikatspflicht

Für den Besuch der Eisportanlage Deutweg gilt bis auf Weiteres eine Covid-Zertifikatspflicht für den Innen- und Aussenbereich. Gemäss den aktuellen Bestimmungen des Bundes müssen Sportbetriebe, die aus Innen- und Aussenbereichen bestehen, den Zugang auf Personen mit einem gültigen Covid-19-Zertifikat beschränken. Ausgenommen sind Kinder und Jugendliche bis zum 16. Geburtstag.