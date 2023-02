Rücktritt im Betreibungsamt Oberwinterthur und Anordnung einer Ersatzwahl

Nach 25 Jahren tritt Kurt Huber als Leiter des Betreibungsamts Oberwinterthur per Ende September 2023 zurück. Der Stadtrat verdankt seine Dienste und ordnet eine Ersatzwahl für den Rest der Amtsdauer 2022–2026 an. Sollten die Bedingungen für eine stille Wahl nicht erfüllt werden, findet der erste Wahlgang an der Urne am 18. Juni 2023 und ein allfällig notwendiger zweiter Wahlgang am 22. Oktober 2023 statt.