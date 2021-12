Die personelle Situation bei Stadtbus Winterthur hat sich in den letzten Wochen leicht entspannt. Aus diesem Grund kann ab 1. Januar 2022 wieder das komplette Angebot gefahren werden.

Aufgrund eines temporären Personalengpasses musste Stadtbus Winterthur sein Angebot ab 6. Dezember leicht reduzieren. Dies, weil nicht genügend Fahrpersonal zur Verfügung stand.

Nun hat sich die Situation in den letzten Woche leicht verbessert. Einige Mitarbeitende, die längere Zeit ausfielen, sind aus dem Krankheitsstand zurückgekehrt. Zudem ist die Zahl der Corona-Fälle und Quarantänen in den letzten Wochen in etwa konstant geblieben.

Ab Januar werden monatlich neue Fahrdienstmitarbeitende ausgebildet. Weiterhin darf Stadtbus auf die Unterstützung von ehemaligen Mitarbeitenden und frühzeitig pensionierten Chauffeurinnen und Chauffeuren zählen.

All diese Entwicklungen führen dazu, dass ab 1. Januar 2022 wieder das komplette Angebot gefahren werden kann.

Wie sich die neue Omikron-Variante auf Stadtbus auswirken wird, ist nicht abschätzbar. Aktuell werden verschiedene Szenarien vorbereitet.

Stadtbus bedankt sich bei allen Fahrgästen fürs Verständnis.