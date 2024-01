Rückbau der letzten Mittelspannungsleitung von Stadtwerk Winterthur

Stromversorgung in Winterthur Stadtwerk Winterthur übernimmt den Strom vom überregionalen Hochspannungsnetz der Axpo. In fünf Unterwerken wird der Strom auf Mittelspannung und anschliessend in rund 360 Trafostationen auf Niederspannung transformiert und dann in Winterthur verteilt. Das Mittelspannungsnetz von Stadtwerk Winterthur umfasst total 242 295 m Leitungen, davon sind 242 106 m im Boden. Beim Niederspannungsnetz von Stadtwerk Winterthur sind es total 707 450 m Leitungen, davon sind 704 356 m im Boden.