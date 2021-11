Im Zuge der Überbauung Eichwaldhof soll der Eichwaldgraben im Abschnitt Eichholz bis zum Durchlass Frauenfelderstrasse hochwassersicher ausgebaut und revitalisiert werden. Das Tiefbauamt führt für das Gewässerprojekt das öffentliche Planauflageverfahren durch.

Ausgelöst durch den vorgesehenen Ersatzneubau «Eichwaldhof» soll der Eichwaldgraben im Abschnitt Eichholz bis zum Durchlass Frauenfelderstrasse hochwassersicher ausgebaut und revitalisiert werden. Mit dem Gewässerprojekt werden auch die im Projektperimeter vorhanden Brücken überprüft und falls erforderlich umgestaltet beziehungsweise an anderer Stelle ersetzt. Der Eichwaldgraben entspringt im Gebiet um den Rietberg in Oberwinterthur, fliesst entlang des Eichholzwaldes und der Siedlung Eichwaldhof und mündet schliesslich nach der Strassenunterquerung Frauenfelderstrasse in den Riedbach.

Die Erarbeitung des Projekts wird durch die Grundeigentümerinnen übernommen. Auch werden die Kosten für die Planung und Realisierung des Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojektes durch die Grundeigentümerinnen getragen.

Die Umsetzung des Projekts erfolgt vor oder spätestens zeitgleich mit der Realisierung der angrenzenden Bauten.

Für das Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt ist eine öffentliche Planauflage durchzuführen. Gleichzeitig mit dem Bauprojekt liegt aktuell auch der Plan für die Festlegung des Gewässerraums gemäss Gewässerschutzgesetz beim Baupolizeiamt auf.

Die Auflagedokumente stehen zur Verfügung unter stadt.winterthur.ch/planauflage.