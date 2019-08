Die Stadt Winterthur wird im Restaurant Strauss umfassende Erneuerungsarbeiten ausführen. Während der Dauer dieser Arbeiten wird der Betrieb vom 24. August bis 3. November 2019 geschlossen.

Die Kücheninfrastruktur und die Lüftung im Restaurant Strauss an der Stadthausstrasse 8 sind nicht mehr zeitgemäss und entsprechen nicht mehr den heutigen ökologischen Anforderungen. Die Küchenapparate stammen aus den achtziger Jahren und müssen erneuert werden. Auch die Garderoben, Toiletten und die Dusche für das Personal im ersten Obergeschoss sind veraltet und werden erneuert, damit die gesetzlichen Vorschriften erfüllt werden. Im Zuge dieser Sanierungsarbeiten werden weitere notwendige Unterhaltsmassnahmen, wie zum Beispiel die Sanierung des Flachdaches, die Entsorgung von Schadstoffen und das Behandeln des Holzwerks im Dachgeschoss ausgeführt.

Während der Ausführung dieser Sanierungsarbeiten, die vom 24. August bis am 3. November 2019 dauern, bleibt das Restaurant Strauss geschlossen. Die Pächterschaft ist auch während des Umbaus telefonisch und per E-Mail erreichbar. Die Wiedereröffnung erfolgt am Montag, 4. November 2019.