Im vergangenen Jahr hatten die Einsatzkräfte von Schutz & Intervention Winterthur (SIW) jede Menge zu tun: Die Feuerwehr von SIW rückte insgesamt 1398 Mal zu Einsätzen aus, mehr als je zuvor. Vor allem die heftigen Schneefälle und Unwetter im ersten Halbjahr führten zu den stark angestiegenen Einsatzzahlen. Auch die zu SIW gehörende Zivilschutzorganisation Winterthur und Umgebung (ZSO WIUM) war mit insgesamt 10 Einsätzen gefordert und leistete vor allem wertvolle Unterstützungsarbeiten für die Feuerwehr.

Die Feuerwehr von SIW verzeichnete 2021 ein so hohes Einsatzvolumen wie noch nie: Im vergangenen Jahr leistete die Feuerwehr insgesamt 1398 Einsätze und damit deutlich mehr als 2020. Damals stand die Feuerwehr insgesamt 953 Mal im Einsatz. Die Tausender-Grenze wurde erst einmal zuvor geknackt und zwar 2018. Die Berufs- und die Freiwillige Feuerwehr bilden bei SIW eine schlagkräftige Einheit und arbeiten Hand in Hand. So erhielt die Berufsfeuerwehr 2021 bei über 320 Einsätzen eine wertvolle Unterstützung durch die Milizangehörigen der Freiwilligen Feuerwehr von SIW.

Deutlich zugenommen hat 2021 die Anzahl der Einsatzstunden zu Gunsten der Bevölkerung – und zwar von 9442 Stunden im Jahr 2020 auf 11 820 Stunden im Jahr 2021. Besonders ins Gewicht fallen dabei nebst der Brandbekämpfung (4471 Stunden) die Elementarereignisse (2700 Stunden). Speziell erwähnenswert sind die heftigen Schneefälle von Mitte Januar mit über 220 Einsätzen innerhalb von vier Tagen und die starken Unwetter im Juli 2021.

Um für die Einsatzbewältigung ideal gerüstet zu sein, wurde auch 2021, trotz Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie, intensiv ausgebildet und fortwährend trainiert. So nahmen die Angehörigen der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr unter anderem an ganztägigen sogenannten Realbrandausbildungen im kantonalen Ausbildungszentrum (AZA) in Andelfingen teil. Weiter führte die Feuerwehr ein Konzept namens «Suuber? Klar!» zur Sicherstellung der Einsatzhygiene ein.

Zivilschutz als wertvolle Unterstützung für Feuerwehr

Die Zivilschutzorganisation Winterthur und Umgebung (ZSO WIUM) erbrachte 2021 wichtige Leistungen für die Feuerwehr in den Bereichen Führungsunterstützung, Einsatzlogistik und Verpflegung. Die Zivilschützer standen bei 10 Ernstfall-Einsätzen im Aufgebot und leisteten insgesamt 53 Diensttage. Diese Zahl fällt im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer aus. 2020 waren noch bei 12 Einsätzen insgesamt 3717 Diensttage geleistet worden. Dabei handelte es sich vor allem um Dienstleistungen zugunsten des Gesundheitswesens im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie, die 2021 nicht mehr in dieser Form anfielen.

Im vergangenen Jahr stellte sich die ZSO WIUM zudem im Bereich der Ausbildungen komplett neu auf. Dank eines innovativen, neuen Ausbildungskonzepts trainiert sie nun noch effizienter und zielgerichteter im Dienste der Bevölkerung.

Trotz Covid-19 jederzeit einsatzbereit

Die Einsatzkräfte von SIW waren 2021 bedingt durch die Coronavirus-Pandemie stark gefordert. Die vorhandenen, bewährten Schutzkonzepte mussten laufend den neusten Begebenheiten angepasst werden. Planbare Dienstleistungen und Veranstaltungen konnten pandemiebedingt leider grösstenteils nicht durchgeführt werden. Sehr erfreulich ist dafür, dass SIW mit dem bestehenden Personal jederzeit vollumfänglich einsatzbereit war und nur sehr wenig coronabedingte Ausfälle zu verzeichnen hatte.