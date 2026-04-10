Referendum gegen Parlamentsbeschluss zustande gekommen
An seiner Sitzung vom 19. Januar 2026 hat das Stadtparlament den Beschluss «Öffentlicher Gestaltungsplan mitsamt UVB und Zonenplanänderung ARA Hard» verabschiedet. Gegen diesen Beschluss wurde das Referendum ergriffen.
Die Einreichung der Unterschriftenlisten bei der Stadtkanzlei erfolgte am 3. März 2026. Es wurden 604 gültige von 691 geprüften Unterschriften bescheinigt. Die Schwelle von 500 notwendigen Unterschriften wurde damit erreicht und der Beschluss wird den Stimmberechtigten der Stadt Winterthur zur Abstimmung unterbreitet. Der Stadtrat setzt den Abstimmungstermin zu einem späteren Zeitpunkt fest.