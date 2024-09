Rad WM Winterthur – Velofest und Topstars hautnah

Am Sonntag, 29. September 2024, starten die Radsport-Topstars vor dem Stadion Schützenwiese für die Weltmeisterschaft im Strassenrennen Männer Elite. Um 10.30 Uhr fällt der Startschuss. Bereits am Samstag, 28. September, ab 10 Uhr, beginnt das «Together We Ride» Velofest vor dem Sulzerhochhaus, das mit verschiedenen Attraktionen für jung und alt aufwartet. Ein Fest für Familien, Kinder und Radsportfans, das bis Sonntagabend, 18 Uhr, stattfindet.

Radsport-Topstars starten am Sonntag, 29. September, um 10.30 Uhr an der Schützenstrasse. Unter anderem stehen Olympia Medaillengewinner von Paris und UCI-Weltmeister am Start. Sie alle können ab 9.15 Uhr beim traditionellen «Einschreiben der Rennfahrer» auf dem Podium des Festgeländes vor dem Sulzerhochhaus hautnah erlebt werden. Die Rennstrecke des Strassenrennens der Männer Elite führt durch verschiedene Quartiere von Winterthur. Nach dem Start fahren die Rennfahrer via Technikumstrasse und Oberwinterthur in Richtung Seuzach. Anschliessend drehen sie eine Runde durch das Weinland und es gibt eine zweite Durchfahrt durch Winterthur. Um ca. 11.45 Uhr werden die Rennfahrer von Wülflingen her nochmals die Startlinie passieren und über Töss, Breite, Seen und Sennhof die Stadt via Kyburg in Richtung Zürich verlassen. Alle Informationen zur Strecke

Das Velofest «Together We Ride» startet bereits am Samstag, 28. September, um 10 Uhr. Der Platz vor dem Sulzerhochhaus wird zum Zentrum der Feierlichkeiten, wo alle gemeinsam den Radsport feiern können. Ein vielfältiges Programm erwartet die Besuchenden. Im Stadion Schützenwiese gibt es ein Public Viewing bei der Tribüne C. Dort wird am Samstag das Strassenrennen der Frauen Elite live übertragen und am Sonntag das Rennen der Männer Elite. Verschiedene Vereine und Velogeschäfte präsentieren sich an Marktständen oder auf der Bühne. Weitere Attraktionen sind Music-Acts, eine Autogrammstunde mit dem Winterthurer BMX U23 Weltmeister Filip Steiner, Stadionführungen der Schützenwiese und vieles mehr. Für das leibliche Wohl sorgt das Catering des FC Winterthurs. Für Bewegungsaffine findet am Samstag eine Radtour mit dem RV Winterthur statt, es gibt die Startmöglichkeit am «Run and Bike» der Finishers Winterthur oder es können Runden gedreht werden auf dem Pumptrack mit BMX Velo von Powerbike Winterthur. Alle Informationen zum Velofest «Together We Ride»

Aufgrund des Rennens kommt es am Sonntag, 29. September zwischen 9 und 12 Uhr, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zu den genauen Strassensperrungen, Umleitungen und Umfahrungen kommuniziert die Stadtpolizei in einer gesonderten Mitteilung.

Der Stadtbus- und Postautoverkehr wird in diesem Zeitraum komplett eingestellt. Weitere Infos dazu finden Sie auf zvv.ch/rad-wm.