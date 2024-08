Rad-WM in Winterthur: Grosser Sportevent und Verkehrseinschränkungen

Am Wochenende vom 28. und 29. September 2024 wird Winterthur zum Schauplatz eines der grössten Sportevents seit Jahren. Im Rahmen der UCI Rad- und Para-Cycling-Strassen-Weltmeisterschaften findet das «Together We Ride» Winterthurer Velofest statt, zu der die Bevölkerung der Stadt und der näheren Region eingeladen ist. Am Sonntag, 29. September, um 10.30 Uhr startet das Strassenrennen «Männer Elite» an der Schützenstrasse direkt vor dem Sulzerhochhaus. Zwischen 8 Uhr und 13 Uhr wird es in Winterthur zu massiven Verkehrseinschränkungen kommen.

Am Wochenende des 28. und 29. September lädt Winterthur zu einem grossen Velofest für die ganze Familie ein. Der Startort auf dem Platz vor dem Sulzerhochhaus wird zum Zentrum der Feierlichkeiten, wo Jung und Alt gemeinsam den Radsport feiern können. Ein vielfältiges Programm erwartet die Besuchenden. Im Stadion Schützenwiese gibt es zusätzlich ein Public Viewing, wo das Renngeschehen live übertragen wird.

Am Sonntag 29. September 2024, führt die Strecke des Strassenrennens der Männer Elite durch mehrere Quartiere von Winterthur. Für die Winterthurer Bevölkerung bietet sich damit die Möglichkeit, das Rennen hautnah miterleben zu können. Alle Informationen zur Strecke