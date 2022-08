Bodenbelastungen in Familiengärten

Insbesondere Böden von alten Familiengartenanlagen können auch ausserhalb der vom Kanton erfassten belasteten Standorte (z. B. ehemalige Deponien) eine gewisse Schadstoffbelastung aufweisen. Es empfiehlt sich deshalb grundsätzlich, Nahrungspflanzen vor dem Konsum zu waschen und nach Möglichkeit zu schälen.

Die Ursachen für eine Belastung sind vielfältig: Typischerweise handelt es sich um eine Kombination der Vorgeschichte der Flächen, der Bewirtschaftung in der Vergangenheit und der Akkumulation von Schadstoffeinträgen aus der Luft. Um weitere Immissionen zu reduzieren, gibt es heute von gesetzlicher Seite diverse Regelungen. Beispielsweise dürfen Asche, Klärschlamm oder der früher aus Siedlungsabfällen produzierte «Kehrichtkompost» nicht mehr in Gärten verwendet werden. Für die Winterthurer Pünten gilt zudem die Püntenordnung, in der seit einigen Jahren beispielsweise der Einsatz von Mineraldüngern, Pflanzenschutzmitteln und Herbiziden oder Insektiziden auf chemisch-synthetischer Basis verboten ist.