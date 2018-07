Glasfaser-Infrastruktur Stadtwerk Winterthur betreibt zwei unabhängige Glasfaser-Infrastrukturen in Winterthur: An das flächendeckende «Winterthurer Glasfasernetz» sind 95 Prozent aller Wohn- oder Gewerbeeinheiten direkt angeschlossen (sog. Fiber to the home [FTTH]). Stadtwerk Winterthur bietet keine eigenen Produkte an, sondern vermietet die Glasfaser an Serviceprovider. Seit 2001 verwendet Stadtwerk Winterthur Glasfasern, um Infrastrukturen der Stromversorgung, z.B. von Trafostationen und Unterwerken, zu vernetzen. 2005 hat Stadtwerk Winterthur begonnen, mit dem «Citynet» verschiedene Kundenstandorte untereinander zu vernetzen. Das «Citynet» ist für Geschäftskundinnen und -kunden mit hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit und Datensicherheit geeignet. «Swiss Fibre Net AG» Die «Swiss Fibre Net AG» ist das Gemeinschaftsunternehmen lokaler und regionaler Energieversorger in der Schweiz. Die Firma vertritt die lokalen und regionalen Energieversorger gegenüber den national tätigen Serviceprovidern und ist deren Ansprechstelle. Stadtwerk Winterthur ist Partner der «Swiss Fibre Net AG», jedoch nicht finanziell daran beteiligt.